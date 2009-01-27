Министр юстиции заявляет, что глава НБУ - Стельмах

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что Владимир СТЕЛЬМАХ продолжает занимать должность председателя Национального банка Украины, несмотря на вчерашнее решение Верховной Рады отменить постановление о его назначении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр юстиции отметил, что постановление ВР, которым В.СТЕЛЬМАХ отстранен от должности председателя НБУ, является действующим, поскольку оно не отменено судом и, таким образом, не признано неконституционным.

Вместе с тем, по убеждению Н.ОНИЩУКА, указанный документ «не создает для общества никаких правовых последствий».

Министр юстиции напомнил, что Конституция Украины четко определяет порядок назначения на должность и освобождение от должности председателя Нацбанка.

«И акты подзаконного характера, которые выносятся и не отвечают соответствующей конституционной норме, по определению не могут создавать правовые последствия», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он добавил, что В.СТЕЛЬМАХ может быть освобожден от должности лишь в порядке, предусмотренном Конституцией Украины и законом «О банках и банковской деятельности».

«Этого не произошло. Таким образом, я исхожу из того, что В.СТЕЛЬМАХ продолжает занимать должность председателя Национального банка», - сказал министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины.