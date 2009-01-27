Немцов: в свободной стране от Путина потребовали бы отчитаться

Европейский Союз после «газовой войны» предпримет шаги по сокращению импорта российского газа.

Такое мнение выразил российский политик Борис НЕМЦОВ в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Окончательного отказа от российского газа не произойдет. Но его доля на европейском рынке уменьшится. Если сейчас доля российского газа где-то процентов 40 в общем балансе газовом Европы, то, я думаю, что в течение 50 лет эта доля сократится до 20%», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, это повлечет огромные убытки для России потому, что «Газпром» является основой и российской энергетики, и российской экономики.

«Поэтому, конечно, эта война, она нанесла огромный ущерб России», - подчеркнул он.

Б.НЕМЦОВ также сообщил, что кроме того, непоставки газа в Европу приводили к потерям для российского бюджета где-то в 70-75 млн. долл. в сутки. Таким образом, где-то за 20 дней войны Россия потеряла 1,5 млрд. долларов, нужных нам сейчас в условиях дефицита российского бюджета.

По его мнению, эти деньги вернуть не удастся.

«Те, которые говорят: «вы знаете, мы сейчас увеличим объемы поставок, наверстаем», они не понимают главного - что цена, по которой «Газпром» будет продавать газ во втором квартале, в третьем и четвертом, она будет существенно ниже, чем нынешние 450 долл. за тыс. кубометров. Потому что цена на газ привязана к цене на нефть с лагом где-то 6-9 месяцев. Таким образом, во втором квартале цена на газ будет уже существенно ниже, она будет где-то 280, потом, может быть, 250, и в четвертом она может быть даже 200 долл. за тыс. кубометров», - сказал Б.НЕМЦОВ, подчеркнув, что таким образом компенсировать ущерб, который был нанесен в результате газовой войны, не удастся ни российскому бюджету, ни «Газпрому».

«Если бы у нас была свободная страна, то я думаю, что в нашем парламенте уже давно было бы на эту тему парламентское расследование, и В.ПУТИНА давно бы вызвали и потребовали отчитаться за ущерб, который он – он в том числе, он не единственный, но он в том числе – нанес своими безрассудными действиями», - добавил Б.НЕМЦОВ.