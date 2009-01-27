Немцов: в свободной стране от Путина потребовали бы отчитаться
"Газовая война" нанесла ущерб России
Европейский Союз после «газовой войны» предпримет шаги по сокращению импорта российского газа.
Такое мнение выразил российский политик Борис НЕМЦОВ в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Окончательного отказа от российского газа не произойдет. Но его доля на европейском рынке уменьшится. Если сейчас доля российского газа где-то процентов 40 в общем балансе газовом Европы, то, я думаю, что в течение 50 лет эта доля сократится до 20%», - сказал Б.НЕМЦОВ.
По его мнению, это повлечет огромные убытки для России потому, что «Газпром» является основой и российской энергетики, и российской экономики.
«Поэтому, конечно, эта война, она нанесла огромный ущерб России», - подчеркнул он.
Б.НЕМЦОВ также сообщил, что кроме того, непоставки газа в Европу приводили к потерям для российского бюджета где-то в 70-75 млн. долл. в сутки. Таким образом, где-то за 20 дней войны Россия потеряла 1,5 млрд. долларов, нужных нам сейчас в условиях дефицита российского бюджета.
По его мнению, эти деньги вернуть не удастся.
«Те, которые говорят: «вы знаете, мы сейчас увеличим объемы поставок, наверстаем», они не понимают главного - что цена, по которой «Газпром» будет продавать газ во втором квартале, в третьем и четвертом, она будет существенно ниже, чем нынешние 450 долл. за тыс. кубометров. Потому что цена на газ привязана к цене на нефть с лагом где-то 6-9 месяцев. Таким образом, во втором квартале цена на газ будет уже существенно ниже, она будет где-то 280, потом, может быть, 250, и в четвертом она может быть даже 200 долл. за тыс. кубометров», - сказал Б.НЕМЦОВ, подчеркнув, что таким образом компенсировать ущерб, который был нанесен в результате газовой войны, не удастся ни российскому бюджету, ни «Газпрому».
«Если бы у нас была свободная страна, то я думаю, что в нашем парламенте уже давно было бы на эту тему парламентское расследование, и В.ПУТИНА давно бы вызвали и потребовали отчитаться за ущерб, который он – он в том числе, он не единственный, но он в том числе – нанес своими безрассудными действиями», - добавил Б.НЕМЦОВ.