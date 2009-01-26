Черноморский флот поможет бороться с грузинскими диверсантами

«Угрозы диверсий» со стороны Грузии подталкивают РФ и Абхазию к ускорению создания пункта базирования Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.

Как сообщил в Сухуми официальный представитель в СМИ президента Абхазии Сергея БАГАПША, об этом он заявил в понедельник.

"Угрозы диверсии с грузинской стороны подталкивают российскую и абхазскую стороны к ускорению решения данного вопроса", - цитирует РИА “Новости».

С.БАГАПШ отметил, что "абхазская сторона, исходя из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и РФ, готова к практическому сотрудничеству в этой сфере и, соответственно, к официальному оформлению сотрудничества с Черноморским флотом".

Как сообщал УНИАН, Россия в 2009 году приступит к созданию пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.

Как сообщили в Главном штабе ВМФ РФ, командование флотом поставило задачу, чтобы у причалов швартовались корабли любых классов, в том числе крейсеры.

Ранее российские СМИ сообщали, что в ответ на возможную потерю главной базы Черноморского флота в Севастополе Россия может компенсировать свою безопасность за счет новых баз и усиления присутствия в Средиземном море. В частности, назывались такие страны, как Сирия (Тартус), Йемен (Сокотра), Ливия (Триполи).

В 2017 году завершается срок аренды Россией для Черноморского флота военно-морской базы в Севастополе.