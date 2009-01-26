Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Визит, который продлится 26-27 января, осуществляется по приглашению главы Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ.

Предусматривается, что в ходе переговоров с руководством ЕС будут обсуждаться вопросы повестки дня отношений Украина – ЕС. Главное внимание будет сосредоточено на актуальных вопросах энергетической безопасности на европейском континенте и обеспечения надлежащих условий для налаживания эффективного взаимодействия между странами поставщиками, потребителями и транзитерами энергетических ресурсов.

В.ЮЩЕНКО и Ж.М.БАРРОЗУ обменяются мнениями относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также начале взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство».