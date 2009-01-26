Бютовцы предлагают ВР «урезать» президентский срок Ющенко

Народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО предлагает Верховной Раде принять постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 27 декабря 2009 года.

Соответствующий проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины” зарегистрирован сегодня в ВР.

Как сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат А.ШЕВЧЕНКО, в проекте постановления при определении даты проведение выборов он опирался на ст.103 Конституции Украины, согласно которой очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины.

Народный депутат отметил, что инаугурация Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялась 23 января 2005 года, поэтому 2005 год является первым годом полномочий главы государства. При этом, отметил он, 5-й год полномочий нынешнего Президента истекает в 2009 году, а последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий приходится на 27 декабря 2009 года.

Кроме того, по словам А.ШЕВЧЕНКО, если исходить из духа Конституции, то очередные выборы Президента должны проходить как можно ближе к пятилетнему сроку. При этом он отметил, что кроме юридических моментов назначения даты выборов, есть и политические. “Украина связывает выход из кризиса с проведением президентских выборов, поэтому они должны состояться как можно скорее”, - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины - уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игорь ПУКШИН заявил, что очередные президентские выборы должны быть назначены на 17 января 2010 года. И.ПУКШИН объяснил, что согласно статье 104 Конституции Украины новоизбранный Президент Украины обретает полномочия с момента принесения присяги народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады. Учитывая, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО вступил в должность 23 января 2005 года, по общепринятому в законодательстве Украины порядку исчисления сроков пятый год его полномочий истекает 22 января 2010 года, соответственно, очередные выборы Президента Украины по Конституции Украины должны быть назначены на 17 января 2010 года и проводиться в этот день, отметил И.ПУКШИН.