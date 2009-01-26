В Москве будут говорить о сценариях российско-украинских отношений

Сегодня в Москве пройдет круглый стол на тему "Российско-украинские отношения: сценарии на 2009 год", организованный агентством УНИАН совместно с информационно-аналитическим Центром по изучению постсоветского зарубежья МГУ.

Мероприятие состоится в 12.00 по адресу: город Москва, м. Университет, Ломоносовский пр-т, д.27, к. 4, Первый учебный корпус МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, к.Е611.

Список участников: генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья Алексей ВЛАСОВ, сотрудник Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан БЕСПАЛЬКО, политолог, сотрудник Российской Академии государственной службы при Президенте РФ Андрей ОКАРА, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр ГУЩИН, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр ЛЕВЧЕНКОВ, эксперт института стран СНГ Виталий ЖУРАВЛЕВ, директор института Центральной Азии и Кавказа Андрей МЕДВЕДЕВ, исполнительный директор Евразийской сети политических исследований Виталий МЕРКУШЕВ, директор института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, генеральный директор портала "Вести Кавказа" Исмаил АГАКИШИЕВ, сотрудник Фонда «Наследие Евразии» Святослав ПОЛХОВ, политолог Александр БЕРДНИКОВ, сотрудник Института страноведения РАН Михаил ДРОНОВ, доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья МГУ Оксана СОЛОПОВА.