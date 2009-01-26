Томенко: если Ющенко не хочет идти в ВР, то ВР придет к Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент, оценивая деятельность Национального банка Украины, обязан будет оценивать и деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по словам вице-спикера, именно позиция Президента, который дважды проигнорировал обращение Верховной Рады и “настроения абсолютного большинства граждан по отношению к непрофессиональной и, как считает парламентская следственная комиссия, коррупционной деятельности Национального банка Украины”, привела к необходимости сегодня в третий раз рассматривать в парламенте вопрос ответственности руководства НБУ.

Н.ТОМЕНКО отметил, что и на сегодняшнее, третье рассмотрение парламентом этого вопроса, Президент не отреагировал никак. По его мнению, глава государства мог подать в ВР предложение об отставке председателя НБУ и таким образом отреагировать на позицию ВР по этому вопросу. Также он мог откликнуться на соответствующее приглашение ВР, прийти на заседание парламента и проинформировать, почему он считает действия нынешнего руководства Нацбанка профессиональными.

«В то же время он не сделал ни первого, ни второго, таким образом подтвердив, что политика нынешнего руководства НБУ – это политика Президента. Отсюда - очевидный вывод: оценивая деятельность Национального банка Украины, парламент обязан будет оценивать и деятельность Президента Украины. Следовательно, если Президент не хочет идти в Верховную Раду, то наступит время, когда Верховная Рада придет к Президенту», - сказал вице-спикер.