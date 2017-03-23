Луценко назвал две версии убийства Вороненкова

"На данный момент имеем две версии... ", - заявил на брифинге глава ГПУ Юрий Луценко.

"Депутат Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде. Он был очень известен по громкому делу “Три кита”, которое расследовало его подразделение. В ходе своей деятельности было выявлено, что контрабанда в магазин “Три кита” является лишь частью большой контрабанды, которой занимается ФСБ. По результатам этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ, и, в частности, человек, который позже занимал должность в службе безопасности “Роснефти”, которой руководит Сечин (Игорь Сечин – УНИАН) - лицо, приближенное к президенту России. Поэтому ведущими версиями являются как версия убийства по делу Януковича, так и версия о контрабанде со стороны ФСБ под прикрытием президента России", - пояснил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

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Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.