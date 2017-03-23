Стал перебежчиком, не пройдя в Госдуму: кем был убитый в Киеве Вороненков

Сегодня, 23 марта, в центре Киева был убит бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков.

Как пишет ТСН, бывший военный Вороненков на своей депутатской должности больше всего запомнился громкими скандалами, подозрениями со стороны правоохранителей и своей личной жизнью. Его подозревали в мошенничестве, рейдерском захвате и даже организации убийства.

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В декабре 2011 года Вороненков стал депутатом Госдумы от КПРФ и членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. Против него было открыто уголовное дело по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.

Согласно материалам дела, Вороненков подыскал покупателя для дома, за что получил "вознаграждение" в размере 100 тысяч долларов.

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Также среди "достижений" члена думского комитета по противодействию коррупции Вороненкова можно назвать заработок в 2,5 миллиона рублей, 5 квартир общей площадью 1088 м2, 2 гаража, дача на 887 м2 с нежилым помещением 189 м2. Также у борца с коррупцией есть свой автопарк элитных автомобилей, который сделал его объектом расследования Алексея Навального.

Вскоре все скандалы вокруг депутата, на время, затихли и уже в марте 2015 года в Нижней палате состоялось первое в истории свадьба представителей из разных фракций: Вороненков расписался с депутатом-единороссом, оперной певицей Марией Максаковой.

6 апреля 2015 СК РФ вновь направил в Генпрокуратуру документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности и даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого. Однако, спикер Госдумы Сергей Нарышкин (его близкий знакомый, который пел на свадьбе Вороненкова и Максаковой) заявил, что в отношении Вороненкова "каких-либо документов в Государственную думу от Генеральной прокуратуры не поступало". Дело опять закрыли.

На выборах в Госдуму в сентябре 2016 года ни Вороненков, ни Максакова не прошли в партийные списки.

Вороненков и его жена голосовали за присоединение Крыма и ввода российских войск в Украину, а также за ряд других законов против Украины. Он неоднократно поддерживал политику Кремля и Владимира Путина. Но его риторика резко изменилась после преследования СК и непрохождения в состав Госдумы седьмого созыва.

Позже в интервью ТСН.ua экс-депутат Вороненков объяснил свой голос за аннексию Крыма угрозами: "Чем грозило мне открытое голосование против, ну, говорили так, что 50 метров от "Думы" не успеешь дойти. Я был бы посажен в тюрьму по надуманным основаниям, моя семья была бы уничтожена", - утверждал он.