Тимошенко нашла еще одного члена команды Фирташа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа в объеме 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Киеве, комментируя вчерашнее заявление председателя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО о невозможности растаможить газ из ПХГ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго».

«Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что НАК «Нафтогаз Украины» уже рассчитался с «Газпромом» за этот объем газа.

«Я не знаю такого таможенника, даже если это руководитель, который бы помешал это сделать для Украины и для народа Украины. Именно благодаря этим 11 млрд., которые Украина, подчеркиваю, купила у «Газпрома», уплатила «Газпрому» по цене 153,9 доллара, будет удешевленный газ для промышленности, и именно за счет этого газа мы можем держать на том уровне, на котором сейчас есть, цену для населения», - объяснила она.

«Я не знаю такого таможенника, который поднимет руку на национальные интересы Украины и будет защищать коррупционные схемы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. кубических метров газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству. Из этих 11 млрд. кубометров газа 6 млрд. Украина собирается использовать в качестве технологического, а 5 млрд. – реализовать на внутреннем рынке страны.

23 января в эфире канала «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» уже оплатил 11 млрд. кубометров газа, которые находятся в газовых хранилищах Украины, но до последнего времени НАК не принадлежали.

23 января в эфире программы "Свобода на Интере" председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПХГ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”