Тимошенко призывает... потерпеть Ющенко еще 9 месяцев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявления о том, что условием предоставления Украине скидки на цену на российский газ была гарантия поддержки ее парламентской фракцией импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«С исторической точки зрения, девять месяцев, которые остались до выборов нового Президента, — это такой незначительный срок, что делать его предметом системных и больших переговоров о проведении импичмента просто нет смысла ни одной из сторон», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она признала, что ей действительно хотелось бы, чтобы срок пребывания В.ЮЩЕНКО на президентском посту закончился как можно скорее.

«Хотелось бы, конечно, чтобы срок правления действующего Президента как можно скорее закончился. Думаю, этого хотят все граждане Украины. Но нужно набраться мужества и потерпеть», — сказала премьер-министр.

Процедура импичмента, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является слишком длительной для того, чтобы пытаться использовать ее в нынешних политических обстоятельствах. «Дело в том, что процедура импичмента может занять больше времени, чем осталось до президентских выборов», — объяснила она.