Тимошенко уберет из Кабмина всех «засланных казачков»
Правительству светит кадровая чистка
В ближайшее время в правительстве состоятся значительные кадровые изменения.
Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
По мнению главы правительства, эти изменения будут утверждены Верховной Радой в начале ближайшей сессии.
«Я хочу серьезно повысить КПД правительства и его профессиональный уровень. Мы обязательно уберем этих «засланных казачков» из состава Кабинета Министров. Серьезные кадровые изменения в правительстве будут обязательно, и я думаю, что в самом начале следующей сессии парламента мы их проведем через зал», - сказала она.
При этом премьер-министр отказалась назвать конкретные фамилии чиновников, которые она намерена заменить. «Сегодня консультации продолжаются, и найдены еще не все решения кадровых вопросов. Мне бы хотелось, чтобы Кабинет Министров стал значительно сильнее и не работал по заданию с Банковой на разрушение страны по принципу «чем хуже, тем лучше», — подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время она категорически опровергла предположение о том, что «засланными казачками» являются все члены Кабмина, назначенные по квоте действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.
«Конечно, есть люди, которые, несмотря на то, что попали в правительство по квоте Президента, профессионально и честно работают на страну», — подчеркнула она.