Тимошенко: кто "слил" в интернет контракты с Газпромом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что газовые контракты между Украиной и Россией, подписанные в Москве 19 января, появились в интернете с подачи команды Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом она заявила 23 января в эфире телеканала «Украина».

Премьер-министр подчеркнула, что эти контракты носят характер конфиденциальных документов, и правительство не могло оглашать их детали.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, документы сразу после подписания были переданы Президенту Украины. «Контракты были переданы сразу же Президенту и его команде, а Президент и его команда сразу же напечатали эти контракты в интернете», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что документы, размещенные в интернете, являются копиями оригинальных. «Там все слово в слово написано так, как есть», - сказала премьер-министр.

Премьер пояснила, что требования конфиденциальности выдвинул Газпром. Это его неизменная практика в отношениях со всеми странами, вызванная наличием конкуренции на европейском рынке с североморскими и североафриканскими производителями газа.