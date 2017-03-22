В Раде снова пытались сорвать выступление Вилкула на русском языке: "мы не депутаты РФ"

В Верховной Раде депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул снова выступил на русском языке, несмотря на просьбы перейти на государственный язык, передает Украинская правда.

Стоя на трибуне на утреннем заседании, он начал выступать на украинском, а дальше перешел на русский: "Шановний народе України, шановні народні депутати, с этой трибуны звучит много политических заявлений. Обвиняют друг друга, говорят о чем угодно – только не о том, что беспокоит людей"

Вилкул говорил, что людей беспокоят экономические вопросы, но из сессионного зала его перебивали.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко деликатно обратилась к Вилкулу: "Прошу Вас уважать украинский язык государственный и выступать на украинском, я к вам обращаюсь как председательствующая. Прошу, продолжайте Ваше выступление на украинском языке – я очень Вас прошу, и зал Вас просит".

Читайте такжеВ Днепре Вилкулу не рады: нардеп после неудачного распиаренного мероприятия убегал через черный ход (фото, видео)

Но Вилкул продолжил на русском языке: "Украине не нужна националистическая диктатура. Людям нужно право на мир – это право на жизнь, нужно право на язык, потому что людям надо говорить на родном языке, нужно право на роботу, на достойную пенсию и на заработную плату. Для этого должна работать экономика".

Геращенко не перебила его, но потом сказала: "Я Вас очень прошу не подстрекать зал. Вчера так же от Оппозиционного блока на русском языке выступала госпожа Наталия – я обратилась так же с просьбой уважать государственный язык, чтобы все выступления с трибуны Верховной Рады были на государственном языке".

"Это уважение к государству Украина и к государственному языку. Мы с вами являемся народными депутатами Украины, а не Российской Федерации", – объяснила первый заместитель главы Верховной Рады.

"Русский язык может абсолютно спокойно действовать в Украине, на нем можно разговаривать дома, в кулуарах, в ресторанах, с избирателями – это пожалуйста. А в украинском парламенте должен звучать с трибуны украинский язык", – подчеркнула Геращенко.

Ранее Вилкул, выйдя к трибуне ВР, начал свое выступление на русском языке. Это вызвало возмущение в сессионном зале. К нему подошли депутаты от "Народного фронта" Михаил Бондарь и Юрий Тимошенко и пытались помешать выступлению. Также к трибуне подошли несколько депутатов от "Оппозиционного блока". Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала депутатов выступать на украинском языке. Однако Вилкул продолжил свое выступление на русском.