Нардепы чуть не подрались из-за русскоязычного выступления "оппоблоковца"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что в ближайшее время законодательно будет закреплена норма о выступлениях народных депутатов в парламенте на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, реагируя на выступление на русском языке сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Читайте такжеПорошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении

В частности, Вилкул, выйдя на трибуну ВР, начал свое выступление на русском языке. Это вызвало возмущение в сессионном зале. К нему подошли депутаты от "Народного фронта" Михаил Бондарь и Юрий Тимошенко и пытались помешать выступлению. Также к трибуне подошли несколько депутатов от "Оппозиционного блока".

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала депутатов выступать на украинском языке. Однако Вилкул продолжил свое выступление на русском.

После его выступления Парубий напомнил, что ранее внес в ВР законопроект об использовании исключительно государственного языка во время заседаний в парламенте.

"По поводу этого, я вижу, продолжаются дискуссии. И поэтому я сейчас даю поручение Регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы смогли его внести поскорее в повестку дня сессии и законодательно закрепить тот факт, что на заседаниях Верховной Рады Украины могут выступать только на государственном языке", - подчеркнул председатель ВР.

Он выразил надежду на поддержку этой инициативы всеми фракциями. "И мы сможем в ближайшие дни законодательно урегулировать эту ситуацию", - отметил спикер.

Читайте такжеВ Раде Парубий призвал "оппоблоковцев" выступать на государственном языке и предлагал переводчика

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагается определить, что заседания Верховной Рады, ее комитетов и комиссий ведутся исключительно на государственном языке (№6059).

Соответствующий законопроект спикер зарегистрировал после того, как в тот день на утреннем заседании депутаты от "Оппоблока" на призыв Парубия выступать на государственном языке заявили, что «имеют право выступать на том языке, которым владеют».

На этом Парубий тогда заметил, что при всем уважении ко всем национальным меньшинствам, нельзя представить, чтобы в парламенте какого-либо европейского государства выступали на другом, а не на государственном, языке.