Социальный взрыв в армии откладывается

Военнослужащим Вооруженных сил Украины денежное обеспечение за январь 2009 года выплатят в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом заявил директор Департамента финансов министерства Иван МАРКО.

«Решением министра финансов оборонному ведомству дополнительно увеличены ассигнования на 177,7 млн. грн., что позволит в полном объеме выплатить денежное обеспечение военнослужащим за январь», - сказал он.

По словам И.МАРКО, эти средства вчера уже перечислены на счета военного ведомства и в первую очередь будут направлены на выплату в полном объеме денежного обеспечения, выплату индексаций за 2008 год и проведение расчетов с военнослужащими, которые увольняются из рядов Вооруженных сил.

И.МАРКО также отметил, что все выплаты зарплаты военнослужащим в январе этого года будут проходить по нормам прошлого года.

«Никаких снижений размеров денежного обеспечения не будет», - подчеркнул директор Департамента финансов Минобороны.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Минобороны известило военных руководителей всех уровней, что в январе будет вынуждено выплатить личному составу Вооруженных сил лишь 50% от начисленного размера денежного обеспечения.

«В соответствии с утвержденным временным расписанием государственного бюджета Украины на первый квартал 2009 года, ассигнования, выделенные на январь по фонду денежного обеспечения, обеспечивают выплату месячного денежного обеспечения лишь на 50%», - указывалось в телеграмме за подписью заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

В то же время, как отметили в Департаменте финансов Минобороны, если в феврале сохранится уровень январского финансирования армии, то в войсках будет социальный взрыв.