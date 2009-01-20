Рыбаков радуется, что «бютовскую вакханалию» остановил суд

20 января Одесский окружной административный суд запретил Центральной избирательной комиссии регистрировать как избранного народным депутатом Украины следующего кандидата в депутаты Украины по списку избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» вместо Игоря РЫБАКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины И.РЫБАКОВА.

Как отметил И.РЫБАКОВ, «БЮТовская вакханалия остановлена. Сегодня Одесский окружной административный суд вынес законное решение, которым запретил регистрировать другого депутата, ведь очевидно, что в ВР не может быть 451 народный избранник".

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал судебный иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.

Однако 20 ноября 2008 года Одесский окружной административный суд принял решение открыть производство по делу по административному иску народного депутата Украины И.РЫБАКОВА к избирательному блоку политических партий «Блок Юлии Тимошенко». «Начать подготовку дела к судебному разбирательству - такое решение принял Одесский окружной админсуд по отношению ко мне», - заявил И.РЫБАКОВ.

На 15 января 2009 года планировалось заседание Центральной избирательной комиссии. Согласно информации Секретариата ЦИК, предусматривалось, что в повестку дня заседания будет включен вопрос о признании избранным и регистрацию народным депутатом Украины О.ТИЩЕНКО вместо И.РЫБАКОВА.

Однако решение принято не было.