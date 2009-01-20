Турчинов советует Балоге заняться ремонтом санузлов

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не должен комментировать деятельность правительства в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в Чернигове, отвечая на вопрос журналистов по поводу критики деятельности правительства в газовой сфере на официальном сайте Президента Украины.

«Руководителю Секретариата Президента господину БАЛОГЕ нужно заниматься ремонтом сантехнических узлов Секретариата Президента, смотреть, как технические помещения – в нормальном состоянии или нет, смотреть, нет ли дырочек на ковровых дорожках. Это вопросы для господина В.БАЛОГИ, это его специальность, и этим ему следует заниматься», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По мнению первого вице-премьер-министра Украины, комментировать подобные вопросы должен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Комментировать, простите, для этого есть Президент, и он всегда это может сделать лично», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА прокомментировал подписание 19 января соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» и объявленные принципы украинско-российского сотрудничества в газовой сфере. В частности, по мнению В.БАЛОГИ, договоренности о поставках российского газа, достигнутые премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и ее российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ, вызывают много вопросов и предостережений как вследствие характера двусторонних переговоров, так и из-за непрозрачности принятых решений.