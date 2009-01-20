Миллер: в газовом контракте есть угроза перевода Украины на 100% предоплату

"Газпром" в случае неплатежей Украины за поставки газа переведет ее на стопроцентную предоплату: в этом случае страна будет платить за месяц вперед, заявил во вторник глава холдинга Алексей Миллер.

"В контракте предусмотрен специальный механизм: если будут иметься сбои в платежах, мы столкнемся с неплатежами, то автоматически мы переходим на механизм стопроцентной предоплаты. Украина должна будет платить за месяц вперед", - сказал Миллер на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. Как уточнил глава "Газпрома", проблема неплатежей была в случае с Украиной актуальной даже при прежних ценах на голубое топливо. "Ожидать, что ситуация с платежами улучшится при существенном росте цен не приходится", - констатировал он.

В свою очередь Медведев уточнил, что "достаточно однократного неплатежа, чтобы торговля была переведена на механизм предоплаты", получив утвердительный ответ Миллера. Президент отметил, что после подписания контракта с Украиной нет смысла открывать аккредитив в качестве гарантий за оплату российского газа. "Нам удалось заложить переход на стопроцентные авансовые платежи, в случае сбоя в платежах за газ. Этот механизм гораздо более жесткий, чем аккредитив", - сказал Миллер.

РИА новости