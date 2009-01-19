Тимошенко поблагодарила Путина за «особые условия»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила главу правительства России Владимира ПУТИНА за то, что Украине в 2009 году предоставлены особые условия формирования цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила после подписания договора купли-продажи газа на 2009-2019 годы между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

«Я признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия – это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Это дает Украине еще год запаса времени поработать над системой диверсификации использования энергоносителей и сделать все так, чтобы Украина чувствовала, что мировая цена на газ требует совершенно другого отношения к потреблению энергоресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что тариф на транзит, который останется неизменным – на уровне 2008 года – является рентабельным и нормальным для Украины, «потому что цена на газ ниже мировой, то есть мы нашли компромисс, это очень важно», отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, председатель правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году, согласно договоренности руководства ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.