Шефа СБУ обвиняют в том, что он «незаконно» сам себя... назначил

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился в Окружной административный суд г. Киева с административным иском об отстранении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности временно исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины и запретить ему в дальнейшем на публичной службе выступать в качестве в. и.о. председателя СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», причиной обращения в суд Г.МОСКАЛЬ называет то, что данную должность В.НАЛИВАЙЧЕНКО "присвоил себе сам незаконно".

Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение данного дела, сообщает "Народная самооборона".

Следующее заседание состоится 6 февраля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 16 января с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.