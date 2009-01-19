Шефа СБУ обвиняют в том, что он «незаконно» сам себя... назначил
16:00, 19 января 2009Политика
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Москаль судится с Наливайченко
|Геннадий Москаль
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», причиной обращения в суд Г.МОСКАЛЬ называет то, что данную должность В.НАЛИВАЙЧЕНКО "присвоил себе сам незаконно".
Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение данного дела, сообщает "Народная самооборона".
Следующее заседание состоится 6 февраля 2009 года.
Как сообщал УНИАН, 16 января с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.
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