Украинским предприятиям придется доплатить за «январский» газ

Все промышленные предприятия Украины с 1 января 2009 года платят за газ по прошлогодней цене. Поэтому, в ближайшее время отечественная промышленность должна будет доплатить за потребленное в январе топливо.

Об этом сообщает еженедельник «Комментарии».

Издание отмечает, что после того, как будет известен новый тариф, украинским промышленникам придется оплатить разницу. «С начала текущего года у «Газа Украины» де-факто нет договорных взаимоотношений с промышленностью. Соответственно, о ценах, по которым поставляется топливо, и гарантированных объемах его поставки говорить не приходится. Газ поставляется промышленности «просто так», – сообщил «Комментариям» источник в отрасли, не пожелавший называть своего имени.

По его словам, на таких условиях работает не только ДК «Газ Украины», но и ООО «Газпром сбыт Украина». С 1 января 2009 года этими предприятиями ведется элементарный учет объемов поставок газа промпредприятиям страны. А оплата этого топлива вторую декаду подряд осуществляется по декабрьским ценам – около 1800 грн. за тыс. куб. м. Реальную же цену потребленного в январе «голубого топлива» промышленность Украины узнает только после того, как Киев и Москва договорятся о стоимости поставляемого в 2009 году в Украину импортного газа.

Уже сейчас очевидно, что этот тариф будет значительно выше прошлогоднего. Поэтому, в ближайшее время отечественная промышленность должна будет доплатить за потребленное в январе топливо. При этом украинским предприятиям придется внести предоплату за газ, который они будут потреблять в феврале нынешнего года.

«Как правило, мы подписываем годовой контракт, если что-то меняется — подписываем дополнительное соглашение. Рамочный контракт подписан; когда будет конкретика по ценам, сделаем дополнение – это не проблема», – подтвердил эту информацию газете топ-менеджер одного из крупных промпредприятий.

Напомним, в соответствии с прошлогодней договоренностью Киева и Москвы, с 1 января 2009 года газ украинской промышленности имеют право продавать две компании: дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» «Газ Украины» (в объеме порядка 25 млрд. куб. м газа в год), а также «дочка» российского ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина» (порядка 7,5 млрд. куб. м в год).