"Пусть врач даст заключение": у Холодницкого сомнения по поводу госпитализации Насирова

"Можно считать разные совпадения. Сегодня у него (Насирова - УНИАН) День рождения, сейчас начнут рассказывать, что мы ждали до этого дня намеренно. Это не так. По поводу направления в больницу, я не хочу комментировать. Пусть врач даст заключение. Мы ждем информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с ним те или иные следственные действия. Когда это будет сделано, будем делать выводы. Как у гражданина у меня есть определенные сомнения, поскольку это (госпитализация – УНИАН) уже стало исторической традицией", - цитирует его 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице "Феофания" и зачитали ему сообщение о подозрении.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины.

Сам Роман Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам беглого нардепа. Глава ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1805641-nasirov-podozrevaetsya-v-nanesenii-gosudarstvu-uscherba-na-summu-2-milliarda-griven-prokuror-sap.html