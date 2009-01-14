Ющенко за "газовый саммит", но не в Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразной идею проведения трехстороннего саммита глав государств и правительств в формате Украина - Россия - страны ЕС, которые потребляют импортированный российский газ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Но, убежден В.ЮЩЕНКО, поскольку Российская Федерация является страной - участником газового конфликта, она не может проводить такого рода саммит на своей территории.

Президент считает наиболее приемлемым местом проведения такого рода саммита одну из европейских столиц, например, Прагу как столицу страны, председательствующей в Евросоюзе, или Брюссель как место, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает 17 января провести в Москве саммит стран-потребителей и транзитеров российского газа.

Об этом Д.МЕДВЕДЕВ сообщил сегодня, 14 января, во время встречи с премьер-министрами Словакии, Болгарии и Молдовы.

Он считает, что во время саммита можно было бы рассмотреть пакет вопросов: положить конец газовому конфликту, способствовать принятию Украиной необходимых технологических решений, а также рассмотреть вопрос о предотвращении подобных конфликтов в будущем.