В ДТП погиб брат народного депутата от Партии регионов

Сегодня утром под Переяслав-Хмельницким Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб брат одного из народных депутатов Украины пятого созыва от Партии регионов.

Как сообщил УНИАН информированный источник, также в результате ДТП погибли еще два человека. По информации собеседника агентства, трагедия произошла около 9.00. По предварительной информации, автомобиль «Сузуки» под управлением гражданина Италии выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, ехавшим в направлении Киева.

Также, как стало известно, в этом микроавтобусе была найдена большая сумма денег – приблизительно 6 млн. грн.

В ГУ МВД Украины в Киевской области факт ДТП подтвердили, но подробностей пока не сообщили.