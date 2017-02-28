Тука считает, что правоохранители должны наказывать организаторов блокады, а не ее участников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

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«Среди тех людей, которые сейчас блокируют движение железнодорожного транспорта, то я бы их разделил на три категории: первая - те, кто фактически организовал эту блокаду - это люди, которые организовывали и организовывают сейчас эти незаконные меры – они должны отвечать согласно действующему законодательству даже если они являются депутатами Верховной Рады; вторая - «говорящие головы» - это группа поддержки Семенченко, это абсолютно управляемые люди; третья - группа составляет большую часть тех людей, которые непосредственно принимают участие в блокаде – это реальные честные воины, которые защищали нас с вами, рискуя собственной жизнью и здоровьем – с этими людьми надо просто разговаривать, они совершенно дезориентированы, они лишены знаний реальной картины», - отметил Тука.

«Я, мягко говоря не доволен действиями власти, которая никоим образом не влияет на решение этой ситуации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные и автосообщения.