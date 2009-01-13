Ющенко: России не удалось заморозить восточные области Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Россия прекратила поставки газа через Украину с целью дестабилизировать политическую ситуацию в восточной и южной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО заметил, что всем должно быть понятно, что без заранее разработанного плана 31 декабря “не мог быть заблокирован российский газ”. «Это - один из методов борьбы с нашей независимостью и суверенитетом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, из-за прекращения транзита, а также поставок газа в Украину в первую очередь пострадали шесть областей Юга и Востока Украины, поскольку они получали газ из распределительных систем, а не из газовых хранилищ. «Очевидно, расчет был простым и очевидным, сделать 700 Алчевсков на территории Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, обратив внимание, что в этих регионах всегда были особые взгляды, в том числе и на международную политику.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил "Укртрансгаз", который смог наладить подачу газа в эти регионы, обеспечив работу украинской ГТС в автономном режиме.