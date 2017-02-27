Артеменко собирается в США "продолжать свое дело"

Депутат планирует "в ближайшее время" поехать в Вашингтон и Нью-Йорк и "продолжать свое дело". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

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"Привлекать внимание к решению крымского вопроса, привлекать внимание к созданию новой переговорной площадки с участием стран-подписантов Будапештского меморандума, где именно Соединенные Штаты, Великобритания, Россия и Украина должны найти компромисс: каким образом прекращать войну, каким образом выходить из украинско-российского кризиса", - заявил Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.

"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.