Автор "плана" сдачи Крыма в аренду сознался, что проводил переговоры с представителями США

Народный депутат Андрей Артеменко признался, что проводил переговоры с представителями США. Об этом он заявил во время пресс-конференции 27 февраля, передает "112 Украина".

Артеменко заявил, что пытается оградить Украину от «антитрамповской политики».

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"Да, я имел такие переговоры со своими коллегами и партнерами в США. Украину должны услышать, пока там формируется позиция новой администрации, а дальше возможно, будет поздно. Я стараюсь дистанцировать Украину от бессмысленной атитрамповской политики нынешнего руководства государства. Она не может в дальнейшем портить наше взаимодействие с США. Если у некоторых это вызывало ревность, то стоит обращаться к советникам, которые давали такие замечательные советы", - сказал Артеменко.

Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Пока не ясно, примет Белый дом это предложение серьезно.

Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников. В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проштовхуватись лишь теми, кто открыто или скрыто представляющих интересы России".