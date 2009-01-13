ВР отклонила президентские законопроекты

Верховная Рада не поддержала в первом чтении предложенный Президентом проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно расширения круга лиц, имеющих право подавать кассационную жалобу».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 54 (при необходимых 226 – УНИАН) из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривалось в перечень внести лиц, которые обжаловали постановление следователя, органа дознания, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, а суд первой инстанции отказал в удовлетворении этой жалобы.

Также парламент не поддержал в первом чтении президентский проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно обжалования постановлений о возбуждении уголовных дел)». “За” проголосовали лишь 40 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Данным законопроектом, в частности, предусматривалось изъять статью о том, что возможна остановка судом следственных действий на время рассмотрения жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела.

Также ВР не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел по спорам, в которых одной из сторон является Верховная Рада, Президент Украины или Кабинет министров Украины». “За” проголосовали 39 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законопроектом предусматривалось внести изменения в статью данного кодекса, которая касается предметной подсудности административных прав. Законопроектом предлагалось, что апелляционному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, как суду первой инстанции подсудны дела по спорам, в которых одной из сторон является ВР, Президент, Кабмин, в том числе дела относительно обжалования актов парламента (кроме законов), Президента Украины, правительства.

Также предусматривалось, что будут решаться соответствующим окружным административным судом города Киева административные дела относительно обжалования нормативно-правовых актов министерств, ведомств, НБУ.