Медведев: неизвестно, в каком состоянии украинская ГТС
17:43, 12 января 2009Политика
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"Давайте все постучим по дереву..."
Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ отмечает, что время поступления газа в Европу зависит от состояния украинской газотранспортной системы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.МЕДВЕДЕВ заявил сегодня на пресс-конференции.
«Конкретное время зависит от состояния газотранспортной системы Украины, которое мы сейчас оценить не можем», - сказал он.
«Давайте все постучим по дереву, чтобы не было проблем», - добавил А.МЕДВЕДЕВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, А.МЕДВЕДЕВ заявил о возможности возобновить поставки российского газа через Украину в 8 утра по среднеевропейскому времени (9.00 по Киеву) 13 января.
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