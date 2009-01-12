Медведев: неизвестно, в каком состоянии украинская ГТС

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ отмечает, что время поступления газа в Европу зависит от состояния украинской газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.МЕДВЕДЕВ заявил сегодня на пресс-конференции.

«Конкретное время зависит от состояния газотранспортной системы Украины, которое мы сейчас оценить не можем», - сказал он.

«Давайте все постучим по дереву, чтобы не было проблем», - добавил А.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, А.МЕДВЕДЕВ заявил о возможности возобновить поставки российского газа через Украину в 8 утра по среднеевропейскому времени (9.00 по Киеву) 13 января.