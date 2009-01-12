Ющенко рассчитывает, что Тимошенко и Путин договорятся

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает, что во время личной встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ будут сняты все политические вопросы относительно транзита российского газа по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

В частности, И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент ждет встречу двух премьеров, во время которой будут сняты все политические проблемы. «Это позволит, убежден В.ЮЩЕНКО, двум хозяйствующим субъектам – НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрому» - строить свои взаимоотношения исключительно по прозрачным рыночным правилам», - сказала пресс-секретарь.