Ющенко считает, что России пора возобновить поставки газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что с началом работы мониторинговой миссии Европейского Союза Российская Федерация возобновит поставки природного газа.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром председательствующей в Европейском Союзе Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская сторона гарантирует его транзит.

В целом Президент отметил, что Украина все сделала для того, чтобы обеспечить надежный транзит российского газа в страны ЕС. «Убежден, что в рамках работы миссии Евросоюза вы получите те аргументы, которые свидетельствуют о полной готовности украинской газотранспортной системы и далее гарантированно выполнять функции транзита», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, украинская сторона все сделала для того, чтобы для работы миссии ЕС были созданы все необходимые условия.

Во встрече с украинской стороны принимали участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, группа европейских наблюдателей по мониторингу транзита газа через территорию Украины начала работу в Киеве.

«Цель миссии – провести независимый мониторинг объемов газа, который входит в Украину и транспортируется в Европу, а также дать необходимые гарантии тем, кто потребляет газ в Европе», – сказал председатель миссии группы мониторинга, помощник генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по энергетике и транспорту Филипп КОРНЕЛИС.

По его словам, к группе мониторинга присоединятся также специалисты из России и Украины.