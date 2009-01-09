Первая группа наблюдателей ЕС в течение ближайших часов вылетит в Киев

Первая группа наблюдателей ЕС уже в течение ближайших часов вылетит в Киев.

Об этом заявил представитель Еврокомиссара по энергетике Ферран Тарадельяс Эспуни. Он сказал, что специалисты уже сегодня смогут приступить к мониторингу на объектах газопроводов, проходящих по украинской территории. Украина не разрешила участия в группе наблюдателей представителей Газпрома и Министерства энергетики России.

Эхо Москвы