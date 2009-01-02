Газпром призывает воздействовать на Киев

"Газпром" призывает балканские страны использовать юридические средства в рамках Европейской энергетической хартии для воздействия на Украину, которая начала отбор газа, предназначенного для Европы, из транзитной трубы, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Украинская сторона не только заявила в довольно циничной форме, что она забирает газ из экспортной трубы, но, по сообщению диспетчерского центра на Балканах, балканские страны начали уже не только испытывать, но и страдать от того, что делает украинская сторона", - заявил Медведев в эфире телеканала "Вести".

"В этой связи мы считаем необходимым, чтобы балканские страны, которые уже пострадали в этой ситуации, использовали юридические средства, которые у них есть в рамках Энергетической хартии, для предотвращения эскалации этих событий. "В этой хартии записано (а к этой хартии Украина присоединилась абсолютно добровольно, никто ее не принуждал), что никакие споры, дискуссии, договоры на транзит газа не могут служить поводом для создания препятствий для транзита. Мы считаем, что время для этих действий не должно быть упущено", - цитирует зампреда правления РИА "Новости" .

Накануне "Нафтогаз" сообщил о том, что отбирает ежесуточно 21 млн куб м газа из магистральных газопроводов для обеспечения работы газоперекачивающих агрегатов. "Тот объем, который нужен для транспортировки - из текущей подачи. Это 21 млн куб. м в сутки", - сказал председатель правления компании Олег Дубина. По его словам, в сложившейся ситуации технологический газ должен поставлять "Газпром". "Они обязаны это поставлять, это включается в баланс их поставки для прокачки их газа", - подчеркнул глава компании.

Также «Нафтогаз» заявляет , что, несмотря на недополучение от ОАО «Газпром» необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед странами ЕС по транзиту природного газа, на протяжении суток использовал из собственных резервов 17 млн. куб. метров газа, из которых 10 млн. куб. метров были протранспортированы в страны Европы.