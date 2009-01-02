"Нафтогаз": долгов не имеем, газ не забирали - даже наоборот

НАК «Нафтогаз Украины» отрицает наличие задолженности перед “Газпромом” за поставленный в ноябре-декабре импортированный газ и называет последние заявления представителей “Газпрома” неправдивыми.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении “Нафтогаза”.

“Подтверждение (СВИФТ) перечисления НАК «Нафтогаз Украины» и поступления средств на счет компании «РосУкрЕнерго АГ» НАК «Нафтогаз Украины» получил 30 декабря 2008 года. Соответствующий акт за подписью председателя правления Компании Олега ДУБИНЫ находится в офисе ОАО «Газпром», отмечается в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» также подчеркивает, что не выходил в одностороннем порядке из переговорного процесса. “Переговоры были завершены в результате отказа ОАО «Газпром» от предложения Компании, которым предлагалась экономически обоснованная цена на газ для украинских потребителей и соответственно скорректированная к европейскому уровню и экономически обоснованная ставка на транзит российского газа украинской территорией”, настаивают в “Нафтогазе”.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» считает, что любые заявления со стороны официальных представителей ОАО «Газпром» о несанкционированном отборе Украиной российского газа, предназначенного потребителям Европы, не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации НАКа как надежного транзитера энергоресурсов в страны Европейского Союза.

Также «Нафтогаз» заявляет, что, несмотря на недополучение со стороны ОАО «Газпром» необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед странами ЕС по транзиту природного газа, на протяжении суток использовал из собственных резервов 17 млн. куб. метров газа, из которых 10 млн. куб. метров были протранспортированы в страны Европы и еще 7 млн. кубов были использованы для работы газотранспортной системы.

Как говорится в сообщении, «Нафтогаз» неоднократно обращал внимание «Газпрома», что отсутствие ежегодного соглашения о транзите российского газа территорией Украины может привести, в частности, к разбалансированию синхронной работы газотранспортных систем России, Украины и ЕС. “НАК «Нафтогаз Украины» в отсутствие указанного документа не может определить страны и объемы газа, которые они должны получить. Это, в свою очередь, не позволяет компании определить направления, по которым должны быть направлены большие объемы природного газа”, - добавили в “Нафтогазе”.

Именно поэтому «Нафтогазом» было принято решение исходить из среднесуточного объема транзита российского газа, предусмотренного официальными заявками ОАО «Газпром» и последними договоренностями на переговорах в декабре прошлого года, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 января, официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, в частности, заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, который идет украинскими магистральными трубопроводами на экспорт в Европу.

Также он утверждает, что “Газпром” до сих пор не получил от Украины 1,5 млрд. долл. за поставленный в конце 2008 года газ, а также то, что Украина еще остается должна российской компании 614 млн. долл. штрафа.