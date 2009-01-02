Ющенко подписал ряд антикризисных законов (перечень)
Данные пресс-службы Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд законов, принятых Верховной Радой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в частности, подписаны законы, предусматривающие антикризисные мероприятия и совершенствование предоставления государственной социальной помощи: № 799-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения" (принятый 25 декабря 2008 года) и №800-VI "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (принятый 25 декабря) № 796-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" (принятый 24 декабря).
Также подписаны законы, регулирующие сферу предпринимательства и производства:
- №689-VI от 18 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции";
- №797-VI от 25 декабря "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения" (относительно ставок акцизного сбора на этиловый спирт, алкогольные напитки и табачные изделия);
- №693-VI от 18 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "Об институтах общего инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды);
- №798-VI от 25 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно рентной платы за природный газ);
- №809-VI от 25 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей";
- №801-VI от 25 декабря "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушение на рынке ценных бумаг";
- №675-VI от 17 декабря "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очередности удовлетворения требований страхователей в случае ликвидации страховщика";
- №795-VI от 24 декабря "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Красной книге Украины" относительно улучшения охраны редких видов животных и растений" (№805-VI от 25 декабря).