Кабмин признал непригодным разрушенный взрывом дом в Евпатории

Кабинет министров Украины признал непригодным для дальнейшей эксплуатации полуразрушенный взрывом дом №67 по улице Некрасова в Евпатории.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, размещенном на Правительственном портале.

Правительство согласилось с выводами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, Совета министров АРК относительно невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации пятиэтажки.

Кабмин поручил Министерству труда и социальной политики обеспечить до 10 января за счет средств, выделенных согласно распоряжению правительства от 25 декабря 2008 года №1591, предоставление жилья или выплату денежной компенсации пострадавшим, которые проживают в квартирах четвертого, пятого и шестого подъездов дома №67.

Как сообщается в евпаторийских СМИ, на месте взрыва пятиэтажки планируется создать сквер Памяти.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.

Жители первого, второго и третьего подъездов пятиэтажки получили смотровые листы и ордера на 42 квартиры.