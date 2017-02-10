Советник Трампа обещал России отменить часть санкций – The Washington Post
Советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.
Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает Reuters.
Результатом общения, по данным источников, стал "потенциально нелегальный" сигнал России о том, что введенные Бараком Обамой в декабре 2016 года санкции против России могут быть отменены.
Читайте такжеЕврокомиссар Хан: оснований для отмены санкций против России нет
Также в агентстве напомнили, что месяц назад источники сообщали, что Флинн провел пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря.
Ранее в Белом доме подтвердили позицию миссии Соединенных Штатов Америки в ООН о том, что введенные санкции из-за оккупации Крыма Россией будут сохраняться до возврата Украине контроля над полуостровом.