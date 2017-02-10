Советник Трампа обещал России отменить часть санкций – The Washington Post

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает Reuters.

Результатом общения, по данным источников, стал "потенциально нелегальный" сигнал России о том, что введенные Бараком Обамой в декабре 2016 года санкции против России могут быть отменены.

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Также в агентстве напомнили, что месяц назад источники сообщали, что Флинн провел пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря.

Ранее в Белом доме подтвердили позицию миссии Соединенных Штатов Америки в ООН о том, что введенные санкции из-за оккупации Крыма Россией будут сохраняться до возврата Украине контроля над полуостровом.