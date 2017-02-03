В Белом доме объяснили позицию США по Крыму

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого велась на странице Администрации президента США в видеохостинге Youtube.

"По отношению к санкциям, я думаю, что посол Хейли дала четко понять нашу обеспокоенность по поводу российской оккупации Крыма", - подчеркнул Спайсер.

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"Она говорила очень решительно и определенно об этом", - добавил представитель Белого дома.

Также Спайсер отметил, что ему неизвестно о призыве сенатора-республиканца, председателя Комитета Сената по вопросам вооруженных сил Джона Маккейна к президенту США Дональду Трампу о предоставлении Украине оборонной летальной помощи.

Как сообщал УНИАН, посол США при ООН Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН призвала Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Также она заявила: "Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".