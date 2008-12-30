Андриевский: жизнь в Киеве может стать просто опасной

Приоритетами киевского бюджета на 2009 год должны стать реформирование жилищно-коммунального хозяйства, транспортной отрасли столицы и максимально возможное обеспечение социальной защиты населения. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевраде Дмитрий Андриевский. Однако, по словам депутата, работу по формированию бюджета на следующий год нужно начинать немедленно, ведь до сих пор она практически не велась.

«Мы не понимаем Черновецкого, который без принятого бюджета поехал отдыхать, - отметил Дмитрий Андриевский. – Ведь перед городом стоит ряд актуальных проблем, которые нуждаются в немедленном решении. Блок Кличко предлагал начать бюджетный процесс еще в сентябре, но власть к нашим предложениям не прислушивалась».

По убеждению политика, главная беда команды Черновецкого в том, что они не способны определить бюджетные приоритеты и задания по развитию города. «Нужно отказаться от советской практики постатейного наполнения бюджета и перейти к проектной работе, что становится крайне актуальным во время финансового кризиса. Подходы Черновецкого уже привели к появлению пятимиллиардной дыры в бюджете на 2008 год. Такое глобальное недовыполнение приводит к пренебрежению социальными обязательствами города, к замораживанию реформ и программ капитального строительства. Отсутствие финансирования в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в свою очередь, может привести к ситуации, когда жизнь в Киеве станет не только некомфортной, но и просто опасной», - заметил Дмитрий Андриевский.

Также, по словам депутата, город должен немедленно принять Антикризисную программу, которая поможет столице противостоять следствиям экономического кризиса.