В Едином Центре считают цену от Газпрома нонсенсом

Народный депутат Украины, член президиума партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА считает, что цена на газ для Украины в 2009 году не может превышать цену, существующую в нынешнем году.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на комментарий депутата относительно заявления российского “Газпрома” о том, что цена на газ для Украины в 2009 году будет составлять 418 дол. за тыс. кубометров.

«В мире под влиянием мирового экономического кризиса значительно снизились цены на энергоносители, - отметил В.ПЕТЁВКА. - До рекордной отметки упала цена на нефть, значительно снижаются цены на газ. Например, для отдельных европейских стран в 2009 году прогнозируется снижение цен на газ на 20-50%. Поэтому цена на газ для Украины в будущем году также должна снизиться, и никоим образом не может составлять 418 дол. за тысячу кубометров, как это предлагает «Газпром».

«Диктование условий со стороны «Газпрома» стало возможным в результате полной некомпетентности правительства Юлии ТИМОШЕНКО», - подчеркнул депутат. Он напомнил, что у правительства было достаточно времени для того, чтобы подписать газовые контракты с Россией. «Премьер-министр обещала подписать договор еще до 15 сентября этого года. Однако год заканчивается, договоров нет, и Украина снова втянута в газовый спор», – сказал В.ПЕТЁВКА.

«Если правительство согласится с ценой на газ, которую предлагает “Газпром”, то это не только остановит украинскую промышленность, но и будет предательством национальных интересов. Ответственность за это должно нести правительство и лично Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнул народный депутат.