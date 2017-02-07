Германии стоит подумать о замене посла в Украине после его заявлений о выборах на Донбассе - Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко требует от Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля опровергнуть заявление о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии оккупационных войск. Об этом она заявила в своем Facebook.

«Вместе с коллегами выражаю возмущение заявлениями посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и за присутствия российских войск. Требуем объяснения и опровержения!», - отметила Геращенко.

По ее мнению, «высказанная послом позиция является недипломатичной и оскорбительной для Украины и украинцев, она сделана в дни, когда Украина отпевает лучших наших ребят-воинов, которые защищают, в том числе, право посла сидеть в безопасности в Киеве и раздавать интервью».

Геращенко убеждена, что позиция немецкого посла идет вразрез с Минскими соглашениями, их первоочередной безопасностью блоком, который требует немедленного прекращения огня и вывод иностранных войск.

«Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам БДИПЧ/ОБСЕ, эти правила устанавливает не посол, а именно эта организация, там четко выписаны критерии безопасности. И поэтому никаких выборов в независимой Украине и на одной территории независимой Украины в присутствии оккупационных войск быть не может», - акцентировала Геращенко.

Также она напомнила позицию украинской власти, что такие выборы могут состояться только по украинскому законодательству, организованные соответствующими украинскими структурами, а не оккупационными или «марионеточными» из Кремля.

По мнению Геращенко, «эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель, которой мы благодарны за последовательную поддержку суверенитета и независимости Украины».

«Это не первое некорректное, недипломатичное публичное высказывание посла, что откровенно подыгрывает окупанту, РФ, подобными заявлениями. И мы ожидаем жесткой реакции украинского МИДА на эти заявления. Да и немецкого тоже. Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение среди всех политических сил, которые формируют Верховную Раду независимой Украины", - подчеркнула Геращенко.

Также она предложила послу Германии Эрнсту Райхелю посетить восток Украины и ознакомиться с текущей ситуацией на Донбассе.

«И, напоследок, мы ждем теперь посла в Авдеевке, Красногоровке, Широкино, Марьинке, чтобы он мог своими глаза «промониторить» готовность Донбасса к выборам под обстрелами российских «Градов». Потому что пока дальше тылового и безопасного Славянска (вместе с министром Штанмайером), посол не бывал», - написала Геращенко.

Как известно, посол Германии в Украине Эрнст Райхель уже неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над оккупированными территориями.

В частности, об этом он заявлял во время визита в Харьков 14 декабря 2016 года и в интервью Радио Свобода 21 декабря 2016 года.

Вчера, 6 февраля, в последнем своем заявлении дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые происходили при присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.

Сегодня ранее в интервью РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основание считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В частности, посол предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Всего, по его словам, будет зависеть от условий, при которых эти выборы будут проводиться.