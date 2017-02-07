Посол Германии рассказал, возможна ли военная победа над Россией на Донбассе

Об этом в интервью РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Военная победа на Донбассе над Россией невозможна. Сейчас проводятся учения совместно с нашими восточными партнерами по НАТО, чтобы развить политику устрашения РФ", - отметил он.

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Также Райхель не думает, что санкции против РФ не действенны.

"Если бы это было так, то Россия не выступала бы так радикально за их снятие. Можно говорить о том, что экономические интересы западных стран страдают, но мы готовы платить эту цену, поскольку мы настаиваем на том, что Минские соглашения должны быть выполнены", - подытожил посол Германии.

Ранее посол Германии заявлял, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.