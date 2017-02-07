Посол Германии допустил проведение выборов на Донбассе до вывода оттуда российских военных

Об этом в интервью РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", - отметил посол ФРГ.

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При этом, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.

"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", - подчеркнул Райхель.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что считает невозможным проведение выборов на Донбассе, несмотря на требования Минских договоренностей.

Докладчик ПАСЕ считает, что местные выборы на Донбассе возможны при условии безопасности после полного вывода российских войск и вооружений.