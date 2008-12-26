Семенюк до сих про уверена, что Рада не могла ее уволить

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО называет противозаконным решение Верховной Рады об освобождении ее от должности председателя Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, сегодняшнее решение ВР о ее отставке противоречит законодательству, в частности, Конституции Украины, Трудовому кодексу и закону о Кабинете министров Украины.

Как отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, сегодня процедура увольнения председателя Фонда является законодательно непрописанной.

К тому же, по ее словам, Верховная Рада даже не рассмотрела отчет Фонда перед тем, как было принято решение о ее увольнении. Хотя такой отчет был направлен в парламент, утверждает она.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что планирует оставить свою должность только после поступления в Фонд соответствующего постановления ВР, а также по окончании работы над актом приемки-передачи, в частности, подчиненного ей госимущества.

При этом она не исключила возможности пересмотра данного решения, в том числе в судебных инстанциях, после того, как она получит возможность ознакомиться с текстом постановления ВР.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что сегодняшнее решение было принято «ради того, чтобы добраться до госимущества и разделить его между двумя группировками – БЮТ и коммунистами».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также не исключила возможности форсированной приватизации определенных предприятий, в частности, Одесского припортового завода, который, по ее словам, является одной из целей сегодняшнего решения ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря ВР 259 голосами освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда госимущества, который она возглавляла с апреля 2005 года.

При этом некоторые депутаты из фракции Партии регионов заявляли о целесообразности заслушать отчет председателя ФГИУ.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН также сказал, что это было бы целесообразно сделать, и «либо поблагодарить, либо высказать критические замечания».

Он напомнил, что парламент неоднократно приглашал В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для отчета в ВР, и этот вопрос неоднократно откладывался. После этого парламент решил рассматривать вопрос даже в отсутствие В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.