У Семенюк отобрали кресло главы ФГИУ

Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовали 259 из 431 народного депутата, зарегистрированного в зале.

В то же время некоторые депутаты из фракции Партии регионов отмечали целесообразность заслушать отчет председателя ФГИУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

При этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что это было бы целесообразно сделать и «или поблагодарить, или выразить критические замечания». В то же время он напомнил, что парламент неоднократно приглашал В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для отчета в ВР, и этот вопрос неоднократно откладывался.

По его словам, после этого парламент решил рассматривать данный вопрос даже при отсутствии В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что для назначения нового председателя ФГИУ необходимо провести консультации. По его словам, необходимо ознакомиться с программой и увидеть, какие будут приниматься решения и будут ли они на пользу стране.

Как сообщал УНИАН, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО возглавляла ФГИУ с апреля 2005 года.

В ВР 11 декабря был зарегистрирован проект постановления Кабинета министров о назначении Андрея ПОРТНОВА председателем Фонда госимущества.