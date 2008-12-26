Стельмах и Порошенко не явились в ВР

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО не явились в Верховную Раду Украины для дачи информации о финансовой ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, который ведет пленарное заседание.

Парламент сейчас заслушал предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Нацбанка в период финансового кризиса, после чего планировались выступления В.СТЕЛЬМАХА и П.ПОРОШЕНКО.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, согласно информации Секретариата ВР, В.СТЕЛЬМАХ сейчас находится на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а П.ПОРОШЕНКО болеет.