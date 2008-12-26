Верховная Рада передумала

Верховная Рада приняла решение продолжить сегодняшнее пленарное заседание до тех пор, пока не будут рассмотрены вопросы повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутата из 436, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, в повестку дня включен предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса, вопрос об отставке председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и законопроекты о временных следственных комиссиях и игорном бизнесе.