Филарет стал почетным гражданином Киева

Патриарху Киевскому и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТУ (Михаилу ДЕНИСЕНКО) присвоено звание «Почетный гражданин города Киева».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании сессии Киевсовета 100 из 120 депутатов, присутствующих в зале.

Звание главе Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТУ присвоено за весомый личный вклад в развитие духовности и многолетнюю плодотворную церковную деятельность.