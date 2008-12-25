Филарет стал почетным гражданином Киева
18:39, 25 декабря 2008Политика
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Киевсовет был почти единодушен
Патриарху Киевскому и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТУ (Михаилу ДЕНИСЕНКО) присвоено звание «Почетный гражданин города Киева».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании сессии Киевсовета 100 из 120 депутатов, присутствующих в зале.
Звание главе Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТУ присвоено за весомый личный вклад в развитие духовности и многолетнюю плодотворную церковную деятельность.
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